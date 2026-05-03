Hunsrück: Tödlicher Quad-Unfall bei Simmern – Zwei Männer sterben nach Kollision mit Baum

LAUBACH/SIMMERN – Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich im Rhein-Hunsrück-Kreis ein furchtbarer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Quads.

Gegen 17:10 Uhr entdeckte ein Jogger das verunfallte Quad-Fahrzeug sowie die beiden schwerstverletzten Insassen auf einem Feldweg. Umgehend eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos; am Unfallort konnte nur noch der Tod der beiden Männer festgestellt werden.

Spezialkräfte des PP Koblenz unterstützen Unfallaufnahme

Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Simmern deuten darauf hin, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz hinzugezogen. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort und die damit verbundene Spurensicherung dauerten aufgrund der Komplexität der Lage bis in die späten Abendstunden an.