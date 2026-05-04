Überfall im Saarland: Kassiererin mit Kurzwaffe bedroht – Polizei fahndet nach Unbekanntem

ENSDORF. Am Montag, den 14.7.2025, kam es um 12.05 Uhr, zu einem schweren Raub in dem Verkaufsraum eines TEDI-Markts in der Provinzialstraße in Ensdorf durch eine bislang unbekannte männliche Person. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen des Tatverdächtigen gesichert werden.

Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach der Person und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der bislang unbekannte Täter begab sich an die Kasse des o.g TEDI-Marktes und bedrohte die Kassiererin mit einer schwarzen Kurzwaffe. Die Kassiererin flüchtete in der Folge aus dem Kassenbereich. Sodann nahm der bislang unbekannte Täter das Diebesgut an sich und verließ die Filiale.

Personenbeschreibung: Die Person ist schlank, ca. 170 cm groß und hat dunkle kurze Haare, und trug zur Tatzeit einen dunklen hellgrauen Rundkragenpullover, eine enganliegende graue Hose mit aufgesetzten Seitentaschen, schwarze Sneaker, eine schwarze Basecap mit rechteckigem Aufnäher auf der Front sowie eine schwarze Stoffmaske.

Hinweise zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthalt nimmt die Polizeiinspektion in Saarlouis entgegen, Tel.: +49 (0)6831/901-0, entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)