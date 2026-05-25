Ultraleichtflugzeug stürzt nach Start auf Segelflugplatz Utscheid ab – Insassen unverletzt

UTSCHEID. Wie die Feuerwehr VG Südeifel mitteilt, wurden am heutigen späten Montagnachmittag die Feuerwehren der Verbandsgemeinde gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Flugunfall auf dem Segelflugplatz Utscheid alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen kam es unmittelbar nach dem Start eines Ultraleichtflugzeugs zu technischen Schwierigkeiten. Infolge des Problems verlor die Maschine an Höhe und stürzte auf dem Gelände des Segelflugplatzes in ein angrenzendes Gebüsch.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Personen an Bord des Luftfahrzeugs. Beide Insassen konnten das Flugzeug selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst untersucht.

Glücklicherweise blieben sie körperlich unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Betreuung der Betroffenen. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt getroffen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache und die Dokumentation des Ereignisses.

Während des Einsatzes blieb der betroffene Bereich des Flugplatzes für den Flugbetrieb gesperrt. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die zuständigen Behörden übergeben.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.