Vulkaneifel: Radfahrer nach Kollision mit Transporter schwerverletzt

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Rettungswagen unf Polizeiwagen an einem Unfallort
Foto: dpa / Symbolbild

BRÜCK/BOXBERG – Am heutigen Montag, 25.05.26, kam es gegen 12.30 Uhr auf der B 421 zwischen den Ortschaften Boxberg und Dreis-Brück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Transporters.

Hierbei wollte der Fahrradfahrer an der Einmündung der K 59, Gemarkung Brück, nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als er den herannahenden Transporter übersah, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der Fahrradfahrer wurde anschließend mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschäden.

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