RLP: Toter bei Brand in Wohnhaus

HERXHEIM/Landau – Nach einem Wohnungsbrand in Herxheim bei Landau ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden.

Das Feuer war in der Nacht zum Pfingstmontag in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen, die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Polizei mitteilte. «Bei der Nachschau in der Brandwohnung wurde der 62-jährige Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden», hieß es. Die weiteren Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben.

Laut den Angaben sind die betroffene sowie eine angrenzende Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Zudem seien Geschäfte im Erdgeschoss durch das Löschwasser beschädigt worden. Der Sachschaden durch den Brand wurde auf 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.