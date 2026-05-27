Crash auf der A65: 78-jährige überschlägt sich mit Pkw auf Zubringer

LANDAU-DAMMHEIM – Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Kurz vor der Abfahrt Landau Nord kam eine 78-jährige Südpfälzerin mit ihrem Citroen von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich hierbei und landete auf dem Zubringer zur B 272 in Richtung Speyer. Die Fahrerin war lediglich leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war der Verkehr für ca. eine Stunde beeinträchtigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.