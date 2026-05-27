Mehrere Kilo Drogen bei SEK-Einsatz gefunden: Drei Dealer verhaftet

LUDWIGSHAFEN/FRANKENTHAL – Die Polizei hat in Ludwigshafen drei mutmaßliche Dealer festgenommen.

Die Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren sollen in der Innenstadt mit Kokain und Cannabis gehandelt haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten.

Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen und zwei Cafés fanden die Ermittler unter anderem zwei Kilo Marihuana, 85 Gramm Kokain und 50 Gramm Haschisch. Auch Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz.