Birkenfeld: Mieser Diebstahl von Grabschmuck an mehreren Gräbern

BIRKENFELD – Wie die Polizei in Birkenfeld mitteilt, kam es im Zeitraum zwischen Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, und Mittwoch, 27.05.2026, auf dem Friedhof in Birkenfeld zum Diebstahl von Grabschmuck an mehreren Gräbern.

Unter anderem wurde eine bronzefarbene Vase und eine Kupferschale entwendet. Der bzw. die unbekannten Täter verursachten einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.