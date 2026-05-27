Spritpreise Luxemburg heute: Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise am Mittwoch, 27. Mai 2026

LUXEMBURG / TRIER / REGION. Ob Pendler, Grenzgänger oder Ausflügler aus Trier, der Moselregion, der Eifel, dem Saarland oder Luxemburg selbst: Die täglichen Spritpreise in Luxemburg bleiben für viele Autofahrer ein wichtiges Thema. Wer heute tanken möchte, schaut auf die aktuellen Preise für Diesel, Super 95 (E10) und Super Plus.

Hier sind die aktuellen Spritpreise Luxemburg heute am Mittwoch, 27. Mai 2026 im Überblick.

Spritpreise Luxemburg heute – die aktuellen Preise am 27.05.2026

Für Mittwoch gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

⛽ Diesel: 1,840 Euro pro Liter

⛽ Super 95 (E10): 1,814 Euro pro Liter

⛽ Super 98 / Super Plus: 1,919 Euro pro Liter

Die Preise gelten landesweit als offizielle staatliche Höchstpreise an den Tankstellen im Großherzogtum.

Luxemburg tanken: Viele Autofahrer aus der Region schauen täglich auf die Preise

Für zahlreiche Autofahrer aus Trier, Bitburg, Konz, Saarburg, Wittlich, Schweich, der Eifel oder dem Saarlandgehört der Blick auf die Benzinpreise Luxemburg heute inzwischen fast zur täglichen Routine. Besonders Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher, Remich oder Schengen bleiben beliebte Ziele für Grenzgänger und Vielfahrer.

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Spritpreise Luxemburg heute: Das wird besonders häufig bei Google gesucht

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Die Spritpreise in Luxemburg am heutigen Mittwoch (27. Mai) im Überblick

✔ Diesel: 1,840 € pro Liter

✔ Super 95 (E10): 1,814 € pro Liter

✔ Super 98 / Super Plus: 1,919 € pro Liter