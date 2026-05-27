Lkw brennt lichterloh! Vollsperrung auf der B51 – Das ist passiert

MECKEL. Feuerwehreinsatz auf der B51 bei Meckel: Ein Sattelauflieger ist am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Die Bundesstraße ist in Höhe Meckel voll gesperrt, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Rückstaus.

Vollbrand auf der B51 bei Meckel

Auf der B51 in Höhe Meckel kommt es derzeit zu einer Vollsperrung. Wie die Pressestelle der Polizei Trier gegen 11.09 Uhr mitteilte, steht dort ein Sattelauflieger in Vollbrand.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Ebenfalls noch offen ist, welche Ladung sich auf dem Auflieger befand.

Fahrer kann Zugmaschine offenbar rechtzeitig abkoppeln

Nach ersten Informationen gelang es dem Fahrer noch rechtzeitig, die Zugmaschine vom brennenden Auflieger abzukoppeln, bevor die Flammen auf diese übergreifen konnten.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren schnell vor Ort, konnten den Brand unter Kontrolle bringen und mit den Löscharbeiten beginnen. Mehr Blaulicht-News

Lange Rückstaus und erhebliche Verkehrsbehinderungen

Durch den Einsatz kommt es auf der B51 in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es haben sich lange Rückstaus gebildet.

Der Verkehr kann aktuell nur eingeschränkt fließen. Umleitungen wurden eingerichtet.

Bergung dürfte noch dauern

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Bis zur Bergung des ausgebrannten Aufliegers dürfte es noch längere Zeit dauern.