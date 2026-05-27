„Feuer-Inferno“ in St. Wendel-Winterbach – Zwei Verletzte bei Häuserbrand

WINTERBACH – Ein folgenschwerer Großbrand hat in Winterbach bei St. Wendel zu einem massiven Aufgebot von Rettungs- und Sicherheitskräften geführt. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einer Reihenhaussiedlung ein Feuer aus.

Das Ereignis entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem der größten Einsätze der Region in den vergangenen Monaten.

Kettenreaktion in der Reihenhaussiedlung

Die Feuerwehrleute sahen sich bei ihrem Eintreffen einer extremen Herausforderung gegenüber. Die Flammen breiteten sich rasant aus und sprangen auf drei der insgesamt vier Wohneinheiten über. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer hinterließen das Feuer und das Löschwasser verheerende Schäden. Die drei betroffenen Einheiten sind laut Behörden unbewohnbar.

Verletzte in Kliniken transportiert

Der Vorfall forderte auch gesundheitliche Opfer unter den Bewohnern. Nach Angaben der Einsatzleitung erlitten mindestens zwei Personen Verletzungen. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort unverzüglich zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Stundelanger Kampf der Einsatzkräfte

Insgesamt befanden sich weit über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr im unermüdlichen Einsatz, um eine weitere Ausbreitung auf das vierte Gebäude zu verhindern. Die aufwendigen und logistisch anspruchsvollen Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin. Die Einsatzleitung geht davon aus, die Maßnahmen bis in den späten Mittwochabend gehen.