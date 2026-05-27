Trier: BrückenGlück, Porta hoch drei, Picknickkonzert und Altstadtfest – Neun Tage Feiermarathon im Juni

TRIER – Sich zu freuen ist einfach. Zumindest dann, wenn man den Juni in Trier verbringt. Dann wird die Freude jedoch nicht nur gekrönt, sondern jubelnd diademt – sollte es dieses Wort geben. Gibt es nicht? Dann wird es in diesem Monat zwischen Römerbrücke und Viehmarkt in Trier erfunden.

Mit BrückenGlück am 6. und 7. Juni, Porta³ vom 18. bis 20. Juni, dem Picknickkonzert am 21. Juni und dem Altstadtfest vom 26. bis 28. Juni bündelt die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) mit zahlreichen Partner*innen gleich vier Formate, die historische Orte in der Stadt auf ganz unterschiedliche Weise mit Leben füllen.

Der Veranstaltungsreigen fällt in ein besonderes Jahr: 2026 feiert Trier 40 Jahre UNESCO-Welterbe. Vor vier Jahrzehnten wurden die römischen Baudenkmale der Stadt gemeinsam mit Dom und Liebfrauenkirche in die Welterbeliste aufgenommen. Für die TTM ist das Jubiläum Anlass, das kulturelle Erbe nicht nur historisch zu rahmen, sondern es bewusst als Teil des heutigen Stadtlebens erlebbar zu machen. „Unsere Veranstaltungen zeigen, dass Welterbe in Trier nicht nur Kulisse ist, sondern Teil des gelebten Alltags. Ob auf der Römerbrücke, vor der Porta Nigra oder mitten in der Altstadt: Diese Orte entfalten ihre besondere Wirkung gerade dann, wenn Menschen dort zusammenkommen, Kultur erleben und die Stadt gemeinsam genießen“, zeigt sich TTM-Geschäftsführer Yannick Jaeckert deshalb zurecht begeistert. „Dabei ist es uns zusammen mit langjährigen Kooperationspartnern gelungen, auch in diesem Jahr Neuerungen umzusetzen und die Formate weiterzuentwickeln.“

BrückenGlück: Kunst, Kultur und Kinderprogramm

Den Auftakt macht das BrückenGlück auf der Römerbrücke. Zwei Tage lang wird das antike Bauwerk zum Ort für Begegnung, Musik, Genuss und Bewegung. Vorgesehen sind Live-Musik, Tanz zum Mitmachen sowie mehrere Food- und Getränkestände lokaler Gastronomen. Der Sonntag startet mit einem Yoga-Kurs über der Mosel, bietet zwischen 12:00 und 16:00 Uhr ein umfangreiches Kinderprogramm inkl. einem Mitmach-Workshop mit der Künstlerin Sara Lamine sowie drei Kurzführungen zur Römerbrücke im Rahmen des UNESCO-Welterbetags. Ergänzt wird das Wochenende durch die Einweihung von Lamines großflächigem Wandgemälde des Projekts QuattroWalls, das gerade im Rahmen des Städtenetzwerks Quattropole an einer Hausfassade am Moselufer/Ecke Karl-Marx-Straße entsteht, sowie durch das Kunstfestival OPEN ART TRIER rund um die Römerbrücke, das knapp 20 künstlerische Positionen im öffentlichen Raum rund um die Römerbrücke zeigt. BrückenGlück versteht sich damit nicht nur als Sommerfest, sondern auch als niedrigschwellige Einladung, den bedeutenden Welterbeort der Römerbrücke neu zu erleben, so BrückenGlück-Projektleiter Jan Hoffmann.

Porta hoch drei: Immer eine Reise wert

Vom 18. bis 20. Juni folgt Porta³ vor der Porta Nigra. Das Festival bleibt seinem Prinzip aus drei Abenden, drei Künstlern und drei Genres treu. Mit MEUTE rückt dabei am 18. Juni erstmals eine Formation auf den Porta-Vorplatz, die elektronische Musik rein akustisch interpretiert und dem Festival damit einen neuen und international gefeierten Klang verleiht. Das ist vielen auch eine längere Anreise wert: Rund 25% der Ticketbesitzer*innen gehen von über 100 Kilometer Entfernung auf MEUTEjagd. Ähnlich sieht das bei Christian Steiffen aus, der Schlager als Premieren-Genre und zugleich Unterhaltung mit augenzwinkerndem Kultcharakter im Gepäck hat. Bei insgesamt hoher Auslastung aller Konzerte liegt er in der Beliebtheit vorn: Für sein Konzert am 19. Juni sind nur noch 10 Prozent der Karten erhältlich.

Till Brönner ist das einzige Sitzplatzkonzert des diesjährigen Porta3-Festivals, bei dem der gefeierte Jazztrompeter musikalisch auf Italienreise geht. Als einziger Musiker aus dem deutschsprachigen Raum wurde er 2016 von US-Präsident Barack Obama anlässlich eines offiziellen Konzerts zum International Jazz Day der UNESCO ins Weiße Haus eingeladen. Während er damals neben Größen wie Aretha Franklin und Herbie Hancock stand, ist bei seinem Konzert am 20. Juni die Porta der größte Star neben ihm. Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts, kann sich sicher sein, dass sich Brönner davon genauso geschmeichelt fühlen wird wie all die anderen Künstlerinnen und Künstler, die seit 2015 bei Porta3 auftreten.

Picknickkonzert: Eine Weltreise zwischen Aladin und Anatevka

Am Sonntag, 21. Juni, folgt das Picknickkonzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier, erneut unter der Leitung von GMD Jochem Hochstenbach. Auf dem Programm stehen unter anderem Smetanas „Die Moldau“, Ausschnitte aus „Anatevka“, das auch beim Sommer-Open Air auf dem Augustinerhof zu Gehör kommen wird, sowie Udo Jürgens’ „Griechischer Wein“.

Theaterintendant Lajos Wenzel freut sich schon jetzt auf den besonderen Musikabend, bei dem das Orchester auch Menschen begeistert, die sich normalerweise nicht als Klassikfans definieren würden. Doch Picknickdecken und -körbe haben an diesem Abend eine einende Wirkung – erst recht dann, wenn letztere mit zur Musik passenden Köstlichkeiten gefüllt sind. Das wird Moderatorin Stephanie Theiß am Konzertabend, so verrät Wenzel, persönlich überprüfen: Wer sich also einen der begehrten Plätze ganz vorne sichert, sollte auf die themenkonforme Qualitätskontrolle gefasst sein.

Altstadtfest: Wiedersehensfreude in der Moselstraße

Verlässlich wie das Christkind am Heiligabend machen sich am letzten Juniwochenende regionale Stars und Bandformationen auf den Weg – doch auch wenn Projektleiterin Hanna Landwehr deshalb zurecht von „Weihnachten im Sommer“ sprach, einen großen Unterschied gibt es: Das Altstadtfest holt einen nicht im heimischen Wohnzimmer ab, sondern will besucht werden. Gründe gibt es dafür auch in diesem Jahr reichlich: neue gastronomische Angebote in der Fahrstraße und auf dem Viehmarkt, ein neuer Familien-Anlaufpunkt mit dem Spielmobil Konz oder der Rock-Tag auf dem Viehmarkt am Sonntag beispielsweise. Mit dem Kiosk auf dem Hauptmarkt bleibt der im letzten Jahr eingeführte, zentrale Infopunkt für Besucherinnen und Besucher bestehen, an dem auch verlorene oder gefundene Gegenstände abgegeben oder Altstadtfest-Gadgets gekauft werden können. Ebenfalls dort (wie an allen Ständen des Altstadtfestes) erhältlich: das Altstadtfestbändchen für 3 Euro, das man sich jedoch auch schon vorab im Trier Shop und in der Tourist-Information sichern kann.

Besonders sichtbar wird die Weiterentwicklung des Altstadtfestes aber mit der Rückkehr einer Bühne in die Moselstraße. Das Clouds Kollektiv wechselt aus der Fleischstraße an den Bereich des ehemaligen Jazz Points an der Ecke Moselstraße/Simeonstraße. Zwischen Porta und Hauptmarkt entsteht damit wieder ein zusätzlicher musikalischer Anlaufpunkt. Gleichzeitig kehrt die Kiez Street in der Fleischstraße stärker zu ihrem ursprünglichen Profil als Genussmeile mit kleinen gastronomischen Angeboten zurück. Die neue Platzierung soll mehreren Zielen zugleich dienen: mehr Raum für das etablierte Clouds Kollektiv, eine klarere Profilierung der Kiez Street und eine gute Verteilung des Publikums auf dem Gelände. Damit reagiert das Altstadtfest-Team um Hanna Landwehr auf die Wünsche des Clouds-Kollektivs selbst sowie auf Anregungen der Besucherinnen und Besucher – eine echte Win-Win-Situation für alle Seiten. Und so, hielt Kulturdezernent Markus Nöhl zum Beginn der Pressekonferenz fest, zeige der Juni genau das, was jeder Trierer und jede Triererin fühle: „Dass wir eine tolle Stadt und etwas Besonderes sind – letzteres sogar verbrieft von der UNESCO. Und es ist schön zu wissen, dass wir hier zuhause sind.“

Unterstützt werden die Veranstaltungen von zahlreichen Partnern, Sponsorinnen und Sponsoren aus der Region. Dazu zählen je nach Format unter anderem die Sparkasse Trier, die Volksbank Trier Eifel, die Bitburger Braugruppe, Landewyck Deutschland, die Stadtwerke Trier, JTI, die Merbag Trier GmbH, die egp, Elektro Bloeck, der Kultursommer Rheinland-Pfalz und die Kulturstiftung der Sparkasse Trier.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.trier-info.de.