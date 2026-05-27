Trier: Sechs Beamtinnen und zwei Beamte des Landgerichts Trier befördert

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Foto: Landgericht Trier

TRIER – Anlässlich des rheinland-pfälzischen Verfassungstages am 18.05.2026 sind insgesamt sechs Beamtinnen sowie zwei Beamte des Landgerichts Trier mit Wirkung zum 01.05.2026 befördert worden.

Unter den Beförderten ist Frau Giehl zur Sozialamtsrätin, Herr Friedrich zum Sozialamtmann, Herr Bauerfeind zum Justizoberinspektor, Frau Geiger zur Justizhauptsekretärin, Frau Demberger zur Justizinspektorin mit Amtszulage, Frau Lück sowie Frau Staudt zu Justizobersekretärinnen.

Der Präsident des Landgerichts Trier Dr. Manfred Grüter überreichten den Beamtinnen und Beamten ihre Beförderungsurkunden und sprach ihnen seinen Dank und seine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

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