++ Rückruf bei Kaufland: Stark krebserregender Schimmelpilz in beliebtem Produkt ++

MANNHEIM/RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND. Achtung beim Gewürzregal: Eine Paprika-Gewürzzubereitung der Marke „Suntat“ wird zurückgerufen. In dem Produkt wurde bei einer Kontrolle ein erhöhter Gehalt eines giftigen Schimmelpilzes festgestellt, der laut Lebensmittelüberwachung stark krebserregend ist. Verkauft wurde das Gewürz auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Paprika-Gewürz von Rückruf betroffen

Der Hersteller BLG Kardesler GmbH aus Mannheim ruft eine Paprika-Gewürzzubereitung zurück. Betroffen ist die 100-Gramm-Packung der „Paprika-Gewürzzubereitung Aci Pul Biber“ der Marke „Suntat“.

Der Rückruf wurde über das Portal lebensmittelwarnung.de gemeldet.

Diese Packung sollte nicht verzehrt werden

Betroffen ist das Produkt mit folgenden Angaben:

Produkt: Paprika-Gewürzzubereitung Aci Pul Biber

Marke: Suntat

Packungsgröße: 100 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.10.2027

Chargennummer: L A06

Konsumentinnen und Konsumenten sollen das Produkt nicht essen. Stattdessen soll es in den Supermarkt zurückgebracht werden.

Verkauf auch in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die betroffene Gewürzzubereitung wurde den Angaben zufolge bei Kaufland verkauft – unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Damit ist der Rückruf auch für viele Verbraucherinnen und Verbraucher in der Region relevant.

Giftiger Schimmelpilz bei Kontrolle entdeckt

Bei einer Kontrolle des Gewürzes wurde ein erhöhter Gehalt eines giftigen Schimmelpilzes festgestellt. Dieser sei laut Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg stark krebserregend.

Häufig entstehen solche Schimmelpilze bei der Ernte während feuchtwarmer Temperaturen.