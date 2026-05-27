Mann aus Schweich wegen mehrfacher Gewalt gegen Lebensgefährtin angeklagt

TRIER. Am 2. Juni 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Körperverletzung in fünf Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Nötigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt einem 32-jährigen Mann aus Schweich zur Last, zwischen Mai und Dezember 2024 fünf Mal gegenüber seiner Lebensgefährtin gewalttätig geworden zu sein.

Im ersten Fall soll er sie gewürgt haben, im zweiten und dritten Fall habe er sie laut Anklage geschubst, sodass die Zeugin einmal gegen die Wand und einmal gegen die Couch gestürzt sein soll. In einem weiteren Fall habe er der Zeugin den Hals zugedrückt, sie gekratzt und ihr Haare ausgerissen. Außerdem soll er ihr an einem weiteren Tag eine Kopfnuss ins Gesicht gegeben, ihr erneut den Hals zugedrückt und sie auf den Kopf geschlagen haben.

In allen Fällen soll er sich in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit befunden haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)