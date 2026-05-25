RLP: Tragischer Badeunfall – Vierjähriger stirbt in Freibad in Ludwigshafen

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Ein Vierjähriger stirbt im Freibad Willersinnweiher. (Archivbild)Sebastian Gollnow/dpa

LUDWIGSHAFEN – In einem Freibad in Ludwigshafen ist am Sonntag ein vierjähriger Junge ums Leben gekommen.

Vermutlich sei das Kind ertrunken, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ludwigshafen der Deutschen Presse-Agentur. Mehr sei nicht bekannt, die Ermittlungen stünden am Anfang. An diesem Dienstag solle es weitere Informationen geben. Zuvor hatte unter anderem der «Mannheimer Morgen» über das Unglück berichtet.

Wie die Zeitung weiter schrieb, wurde der Junge im Willersinn-Freibad leblos im Wasser gefunden. Das Kind sei trotz Reanimationsversuchen gestorben.

Das Freibad bietet nach Angaben der Stadt unter anderem ein 50 Meter langes Sportbecken, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutschen und ein Planschbecken.

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