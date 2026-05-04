Kontrollen der Ortsdurchfahrt Igel: Zahlreiche Verstöße festgestellt

IGEL. Am 30. April 2026 führten Einsatzkräfte Verkehrskontrollen im Bereich der gesperrten Ortsdurchfahrt in Igel durch. Hintergrund der Maßnahme ist die derzeitige Fahrbahnsanierung, weshalb die Durchfahrt durch das Verkehrszeichen 250 mit dem Zusatz „Anlieger frei“ geregelt ist.

Im Rahmen einer etwa zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt 24 Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Die Polizei bittet erneut eindringlich um Beachtung der bestehenden Verkehrsregelung. (Quelle: Polizeidirektion Trier)