Unfall mit Verletzten: Kinder springen während Fahrt auf «Flotte Lotte»

MAINZ – Der Unfall im Mainzer Volkspark mit einer Parkeisenbahn ist auf das übermütige Herumtollen der Kinder zurückzuführen.

Der siebenjährige Junge und das neunjährige Mädchen seien mehrfach während der Fahrt auf die Bahn und wieder heruntergesprungen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Fehlverhalten des Bahnführers sei nicht festgestellt worden.

Der Junge hatte bei dem Unfall am Samstagnachmittag eine Platzwunde am Kopf, Verletzungen am Knie und ein Hämatom im Bauchbereich erlitten. Das Mädchen zog sich Schürfwunden zu. Die Kinder wurden im Krankenhaus behandelt.

Die Parkeisenbahn in Mainz trägt den Namen «Flotte Lotte». Sie fährt seit über 60 Jahren von Frühjahr bis Herbst im Volkspark und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.