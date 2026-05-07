CHE-Hochschulranking: Hochschule Trier überzeugt mit exzellenten Ergebnissen

TRIER – Die Hochschule Trier erzielt im aktuellen CHE-Hochschulranking 2026/27 erneut hervorragende Ergebnisse. Die wirtschaftsnahen Studiengänge an Hauptcampus und Umwelt-Campus Birkenfeld überzeugen mit sehr guten Bewertungen durch Studierende sowie zahlreichen Platzierungen in der Spitzengruppe.

Die Ergebnisse unterstreichen die hohe Qualität von Studium und Lehre an der Hochschule Trier und bestätigen den strategischen Kurs der Hochschule.

Im diesjährigen Ranking wurden unter anderem die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsrecht bewertet. Insgesamt nahmen rund 35.000 Studierende an 265 Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten deutschlandweit an der Befragung teil.

Strategie und Leitbild Lehre spiegeln sich in den Ergebnissen wider

Die hervorragenden Ergebnisse bestätigen die strategische Ausrichtung der Hochschule Trier. In ihrer Strategie 2026–2031 setzt die Hochschule Trier konsequent auf eine qualitativ hochwertige Betreuung und Begleitung der Studierenden sowie auf zukunftsorientierte, praxisnahe und internationale Studienangebote. Das Leitbild Lehre der Hochschule Trier greift diese Ziele auf und stellt die Studierenden konsequent in den Mittelpunkt.

Die sehr guten Bewertungen im CHE-Ranking zeigen, dass diese Ausrichtung von den Studierenden unmittelbar wahrgenommen wird – insbesondere in den Bereichen Betreuung, Studienorganisation, Praxisorientierung und Unterstützung im Studium.

Hervorragende Bewertungen am Standort Trier

Am Standort Trier erzielte unter anderem der Fachbereich Wirtschaft mit seinen Studiengängen sehr gute Ergebnisse. Der Studiengang Betriebswirtschaft wurde von den Studierenden unter anderem mit folgenden Bewertungen ausgezeichnet:

Allgemeine Studiensituation: 4,2 von 5 Sternen

Betreuung durch Lehrende: 4,3 von 5 Sternen

Studienorganisation: 4,2 von 5 Sternen

Lehrangebot: 4,1 von 5 Sternen

Berufs- und Praxisorientierung: 4,1 von 5 Sternen

Auch der Studiengang Wirtschaftsinformatik erreichte Spitzenplatzierungen, unter anderem in den Kategorien „Kontakt zur Berufspraxis“, „Unterstützung am Studienanfang“ sowie bei der Verzahnung dualer Studienangebote.

Besonders hervorzuheben sind zudem die dualen Studienangebote der Hochschule Trier. Sowohl in Betriebswirtschaft als auch in Wirtschaftsinformatik und im Wirtschaftsingenieurwesen erreichte die Hochschule Spitzenbewertungen beim „Ausmaß der Verzahnung“ dualer Studiengänge.

Umwelt-Campus Birkenfeld punktet mit Praxisnähe und Studienerfolg

Auch der Umwelt-Campus Birkenfeld erzielte ausgezeichnete Resultate. Die Studiengänge im Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsingenieurwesen überzeugten insbesondere durch ihre hohe Praxisorientierung, die internationale Ausrichtung sowie die Unterstützung der Studierenden.

Der Studiengang Nachhaltige Betriebswirtschaft am Umwelt-Campus Birkenfeld erhielt unter anderem folgende Bewertungen:

Studienorganisation: 4,3 von 5 Sternen

Unterstützung im Studium: 4,1 von 5 Sternen

Unterstützung für Auslandsaufenthalte: 4,0 von 5 Sternen

Räume: 4,2 von 5 Sternen

Lernräume: 4,1 von 5 Sternen

Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen/Umweltplanung wurden besonders starke Ergebnisse bei den Abschlüssen in angemessener Zeit erzielt. Mit 81,8 Prozent erreichte der Studiengang eine Platzierung in der Spitzengruppe.

Spitzengruppenplatzierungen in zentralen Kategorien

Die Hochschule Trier erreichte im CHE-Hochschulranking 2026/27 zahlreiche Platzierungen in der Spitzengruppe. Besonders hervorzuheben sind:

Allgemeine Studiensituation

Unterstützung am Studienanfang

Kontakt zur Berufspraxis

Internationale Ausrichtung

Verzahnung dualer Studienangebote

Betreuung durch Lehrende

Räume

Studienorganisation

Damit bestätigt das Ranking die besondere Stärke der Hochschule Trier in der Verbindung von wissenschaftlicher Qualität, persönlicher Betreuung und hoher Praxisorientierung.

Stimmen aus dem Präsidium

Präsidentin Prof. Dr. Dorit Schumann:

„Die Ergebnisse des CHE-Hochschulrankings bestätigen unseren Anspruch, Studierende individuell zu fördern und ihnen hervorragende Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium zu bieten. Besonders freut uns, dass unsere Studierenden die persönliche Betreuung, die Praxisnähe und die Qualität der Lehre so positiv bewerten.“

Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Prof. Dr.-Ing. Beate Massa:

„Die sehr guten Bewertungen zeigen, dass unsere Strategie 2026–2031 und unser Leitbild Lehre im Hochschulalltag gelebt werden. Die enge Betreuung unserer Studierenden, innovative Lehrformate und die starke Verzahnung mit Praxis und Internationalisierung tragen wesentlich zum Studienerfolg bei.“

Hintergrund zum CHE-Hochschulranking

Das CHE Hochschulranking gilt als der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es erscheint exklusiv im ZEIT Studienführer sowie online auf HeyStudium und bietet Bewertungen zu mehr als 10.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen. Das Ranking kombiniert Fakten zu Studium, Lehre und Forschung mit den Urteilen von Studierenden.

Laut CHE bewerten die Studierenden ihre Studienbedingungen in Deutschland insgesamt sehr positiv. Besonders gute Bewertungen erhalten bundesweit die Studienorganisation, die Betreuung durch Lehrende sowie die Unterstützung beim Studienstart.

Weitere Informationen:

CHE Hochschulranking: https://studiengaenge.zeit.de/ranking

Leitbild Lehre der Hochschule Trier: Leitbild Lehre