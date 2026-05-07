Daun: Rettungsdienst und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand beim Patiententransport

DAUN – Am heutigen Donnerstag, 07.05.2026, wurde die Feuerwehr Daun um 13.48 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem Mehrfamilienhaus in Daun alarmiert.

Aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss musste eine Person zum Rettungswagen gebracht werden, um weiter ins Krankenhaus transportiert werden zu können.

Um dies möglichst patientenschonend zu gestalten, setzte die Feuerwehr Daun den Teleskopgelenkmast (TGM) ein.

Über diesen konnte der Patient anstatt durch das teils enge Treppenhaus getragen zu werden, aus dem Wohnungsfenster geholt und zu Boden gefahren werden.

Der Einsatz der Feuerwehr verlief reibungslos.