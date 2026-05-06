Schwerer Verkehrsunfall auf der A1: SUV überschlägt sich bei Nonnweiler

NONNWEILER – Am frühen Nachmittag des 06.05.2026 ereignete sich auf der Autobahn A 1 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein SUV-Fahrer, der in Fahrtrichtung Trier unterwegs war, verlor nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren die Gewalt über sein Fahrzeug.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine Kombination aus nasser Fahrbahn und mangelhaftem Reifenprofil an der Hinterachse zum Ausbrechen des Wagens führte.

Rettungsmaßnahmen und Bergung

In der Folge touchierte der SUV ein weiteres Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nach mehrfachem Überschlag kam der Wagen auf dem Dach zum Stillstand. Die beiden 39 und 45 Jahre alten Insassen konnten das Wrack eigenständig über den Kofferraum verlassen, wurden jedoch mit multiplen Prellungen zur stationären Behandlung eingeliefert.