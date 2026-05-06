Auto überschlägt sich auf B414 – Fahrerin schwer verletzt

UNNAU – Auf der Bundesstraße 414 im Westerwaldkreis ist es am Nachmittag zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die B414 zwischen Norken und Unnau-Korb in Fahrtrichtung Hachenburg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen fuhr in eine Hanglage, wurde zurück auf die Fahrbahn gelenkt und überschlug sich anschließend, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Siegen gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsarbeiten war die B414 für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.