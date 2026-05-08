++ Geiselnahme in Sinzig: Großaufgebot der Polizei an Bankfiliale – mehrere Täter und Geiseln vermutet ++

SINZIG. Dramatische Lage in Sinzig im Kreis Ahrweiler: In einer Bankfiliale ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Geiselnahme gekommen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, umfangreiche Absperrmaßnahmen laufen.

Polizei seit dem Morgen im Einsatz

In Sinzig im Kreis Ahrweiler läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist es in einer Bankfiliale zu einer Geiselnahme gekommen. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Morgen gegen 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach bisherigen Angaben laufen umfangreiche Maßnahmen. Nähere Informationen zum genauen Ablauf des Geschehens lagen zunächst nicht vor.

Mehrere Täter und Geiseln in der Bank vermutet

Nach aktuellen Informationen ist derzeit von mehreren Tätern und mehreren Geiseln in der Bankfiliale auszugehen. Bei einer der Geiseln soll es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln.

Die Lage wird aktuell als statisch beschrieben. Das bedeutet: Eine akute Veränderung der Situation wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte an, weiter nachzuberichten.

Innenstadtbereich abgesperrt – außerhalb der Absperrung keine Gefahr

Im Rahmen des Einsatzes wurden in Sinzig umfangreiche Absperrmaßnahmen durchgeführt. Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der polizeilichen Absperrung befinden, sind nach derzeitigem Stand nicht gefährdet.

Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu meiden und den Einsatzkräften ausreichend Platz zu lassen.