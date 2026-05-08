Zebrastreifen-Fake in Dhronecken: „Künstler“ pinseln Fußgängerüberweg auf Straße – Polizei ermittelt

DHRONECKEN. Kurioser Vorfall in der Nacht zum 1. Mai: Unbekannte haben in Dhronecken offenbar in professioneller Art und Weise einen Fußgängerüberweg auf die Straße gemalt. Der falsche Zebrastreifen war laut Polizei so sauber aufgebracht, dass er von einem echten, genehmigten Überweg kaum zu unterscheiden war.

Polizei warnt vor gefährlichen Folgen

Was möglicherweise als Scherz gedacht war, kann nach Einschätzung der Polizei ernste Folgen haben. Denn ein offizieller Fußgängerüberweg braucht nicht nur Markierungen auf der Fahrbahn, sondern auch entsprechende Beschilderung und Beleuchtung.

Da diese Voraussetzungen in Dhronecken nicht gegeben waren, bestand keine ausreichende Verkehrssicherheit.

Gefahr für Fußgänger und Autofahrer

Die Polizei warnt: Wer den aufgemalten Zebrastreifen nutzt, könnte sich in falscher Sicherheit wiegen. Gleichzeitig könnten Autofahrerinnen und Autofahrer irritiert werden. Im schlimmsten Fall könne es dadurch zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen kommen.

Täter wohl mit Farbe und viel Präzision unterwegs

Die genaue Vorgehensweise der unbekannten Täter ist noch unklar. Fest steht aber: Die Markierung wurde auffällig professionell angebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Vorfalls und bittet Zeugen um Hinweise.