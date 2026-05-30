Kollision bei Rhaunen: Rad von Anhänger abgerissen und in Wald geschleudert

RHAUNEN. Am 27.5.2026 kam es gegen 14.10 Uhr auf der K66 zu einem Verkehrsunfall in der Nähe der Hochwälderhöfe Rhaunen. Hierbei befuhr ein weißer Mercedes die K66 in Fahrtrichtung Rhaunen.

In einer Rechtskurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn, und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Durch den Verkehrsunfall wurde das gesamte linke Rad des Anhängers des geschädigten Verkehrsteilnehmers gelöst und schleuderte in den angrenzenden Wald.

Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Rhaunen, ohne sich um eine Schadensregulierung oder die unfallbeteiligten Personen zu kümmern.

Gesucht wird ein weißer Mercedes, bei welchem es sich um eine Limousine handeln könnte. Die auf dem Fahrzeug angebrachten amtliche Kennzeichen stammten aus dem Bereich St. Goar („GOA“). Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)