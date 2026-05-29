Vier Verletzte bei Frontal-Crash bei Idar-Oberstein

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Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

VEITDORDT/IDAR-OBERSTEIN- Am 29.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L177 zwischen den Ortslagen Herborn und Veitsrodt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei PKW, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.

Unter den insgesamt vier Fahrzeuginsassen befanden sich auch zwei Kinder. Alle Beteiligten wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war die Straße vorübergehend voll gesperrt und nicht befahrbar.

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