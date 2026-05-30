Unfall zwischen Reinsfeld und Farschweiler: PKW-Fahrer (18) landet in Böschung

OSBURG. Am gestrigen Freitag kam es gegen 23.20 Uhr auf der L151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler (Gemarkung Osburg) zu einem Verkehrsunfall. Beim Befahren einer Rechtskurve kam ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich in einem schwer zugänglichen Böschungsbereich zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Aufgrund der Lichtverhältnisse und der Unübersichtlichkeit der Unfallstelle wurde die L151 im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 1.50 Uhr zweimal temporär für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKWs gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)