RLP: Fahrzeug mit toter Frau an Bundesstraße gefunden – vermutlich vermisste 29-Jährige

KOBLENZ. Im Laufe der zurückliegenden Nacht wurde gegen 3.00 Uhr im Bereich der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch ein Fahrzeug aufgefunden. Im Fahrzeug befand sich eine leblose, weibliche Person.

Wenngleich die Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der Person um die 29-jährige Mirjam E. aus dem Kreis Ahrweiler handelt, die zuvor vermisst gemeldet war.

Weitere Angaben kann die Polizei im Moment nicht machen. Der Bereich um den Auffindeort ist weiträumig abgesperrt. Die B258 bleibt weiterhin zwischen Kirmutscheid und Müsch gesperrt. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)