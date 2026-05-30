RLP: Fahrzeug mit toter Frau an Bundesstraße gefunden – vermutlich vermisste 29-Jährige

0
Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

KOBLENZ. Im Laufe der zurückliegenden Nacht wurde gegen 3.00 Uhr im Bereich der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch ein Fahrzeug aufgefunden. Im Fahrzeug befand sich eine leblose, weibliche Person.

Wenngleich die Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der Person um die 29-jährige Mirjam E. aus dem Kreis Ahrweiler handelt, die zuvor vermisst gemeldet war.

Weitere Angaben kann die Polizei im Moment nicht machen. Der Bereich um den Auffindeort ist weiträumig abgesperrt. Die B258 bleibt weiterhin zwischen Kirmutscheid und Müsch gesperrt. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)

Vorheriger ArtikelGeisterfahrer verursacht Frontal-Crash auf B51 bei Newel – mehrere Verletzte
Nächster ArtikelKollision bei Rhaunen: Rad von Anhänger abgerissen und in Wald geschleudert

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.