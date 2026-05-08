Spritpreise Luxemburg heute aktuell: Dieselpreis sinkt – Benzinpreise am 8. Mai 2026

Luxemburg / Trier – Die neuen Spritpreise in Luxemburg heute sind da: Für viele Autofahrer aus Trier, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und der Eifel bleibt der tägliche Blick auf die Tankstellen im Großherzogtum wichtig. Besonders vor dem Wochenende schauen zahlreiche Pendler und Familien auf die aktuellen Preise in Wasserbillig, Echternach oder Grevenmacher.

Am heutigen Freitag, 8. Mai 2026, gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Kraftstoffpreise.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (08.05.2026)

Dieselpreis Luxemburg heute

Diesel: 1,837 Euro pro Liter

Benzinpreise Luxemburg heute

Super 95 (E10): 1,789 Euro pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,884 Euro pro Liter

Die Preise gelten landesweit als staatliche Maximalpreise an allen Tankstellen in Luxemburg.

Tanken in Luxemburg bleibt für Grenzregion hochinteressant

Für viele Autofahrer aus Trier, Konz, Saarburg, Schweich, Bitburg oder Merzig gehört das Tanken in Luxemburg weiterhin zum Alltag. Besonders beliebt bleiben Tankstellen entlang der Grenze – etwa in:

Wasserbillig

Grevenmacher

Echternach

Remich

Durch die staatlich regulierten Preise gibt es in Luxemburg keine extremen Schwankungen innerhalb eines Tages wie häufig in Deutschland.

Spritpreise Luxemburg heute: Besonders Diesel im Fokus

Vor allem der Dieselpreis in Luxemburg bleibt für Pendler und Vielfahrer ein wichtiges Thema. Viele Fahrer vergleichen täglich die Preise zwischen Deutschland und Luxemburg, bevor sie zur Tankstelle fahren.

Eine aktuelle Übersicht der Preise finden Autofahrer unter anderem auch über spritpreise.lu.

Fazit: Aktuelle Benzinpreise am Freitag, 8. Mai

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen am Freitag bei:

1,837 € für Diesel

1,789 € für Super 95

1,884 € für Super Plus

Gerade zum Start ins Wochenende bleibt Luxemburg damit für viele Autofahrer aus der Region ein wichtiger Anlaufpunkt.