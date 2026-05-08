Hinterhalt am Palastgarten: Vier Männer schlagen Opfer nieder und flüchten mit Beute!

TRIER. Nach einem Raubüberfall am Sonntagnachmittag im Bereich des Palastgartens sucht die Kriminalpolizei Trier nach Zeugen. Vier bislang unbekannte Täter attackierten ein Opfer aus dem Hinterhalt.

Demnach kam es am vergangenen Sonntag, 3. Mai, gegen 18:05 Uhr nahe der Hermesstraße zu dem Überfall. Die Täter näherten sich ihrem Opfer von hinten, schlugen den Mann unvermittelt nieder und raubten dessen Portemonnaie. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Nach der Tat flüchtete die Gruppe sofort in Richtung Wechselstraße. Da der Angriff überraschend geschah, liegt derzeit keine detaillierte Personenbeschreibung der vier Verdächtigen vor.

Hinweise gesucht



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat zur Tatzeit im Bereich Palastgarten oder auf dem Fluchtweg verdächtige Personen beobachtet?