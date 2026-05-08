Neugmagen-Dhron: Zwei Verletzte bei Frontalcrash auf der Moselbrücke

NEUMAGEN-DHRON – Am heutigen Freitag, 08.05.26, ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße B53 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 66-jähriger Audi-Fahrer war von Neumagen-Dhron in Richtung Trittenheim unterwegs. Auf der dortigen Moselbrücke versuchte der Fahrer, eine Radfahrerin zu überholen. Hierbei achtete er jedoch nicht ausreichend auf den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Renault einer ebenfalls 66-jährigen Frau. Die Radfahrerin, die unmittelbar in das Geschehen involviert war, blieb glücklicherweise unversehrt.

Bergungsarbeiten und Rettungseinsatz

Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Aufprall Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Ersten ärztlichen Einschätzungen zufolge handelt es sich nicht um schwerwiegende Verletzungen.

Neben der Polizei waren das DRK mit einem Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Neumagen-Dhron sowie die Straßenmeisterei Wittlich vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Brücke zeitweise für den gesamten Verkehr gesperrt werden.