Tolles Engangement: Landes-Ehrennadel für Bürgerinnen aus Salmtal und Burg

SALMTAL/BURG – Für ihr langjähriges und herausragendes ehrenamtliches Engagement wurden Marianne Conrad aus Burg/Mosel und Margret Adams aus Salmtal mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Landrat Andreas Hackethal überreichte die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Alten Sitzungssaal der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

In seiner Laudatio würdigte der Landrat das vielfältige Wirken beider Geehrten. Ehrenamtliches Engagement lebe von Menschen, die Verantwortung übernähmen, sich verlässlich einbrächten und mit ihrem Einsatz das gesellschaftliche Miteinander stärkten. Marianne Conrad und Margret Adams seien dafür beispielhafte Persönlichkeiten, betonte Hackethal.

Marianne Conrad setzt sich seit vielen Jahren in besonderer Weise für die Dorfgemeinschaft in Burg ein. Ein Schwerpunkt ihres Engagements liegt in der Pflege der Kapelle, die an die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnert. Gemeinsam mit dem Kapellen-Team kümmert sie sich um die Ausstattung und den Erhalt des Gotteshauses. Darüber hinaus pflegt sie Blumenkübel auf dem Kirchengelände sowie Gräber, deren Angehörige die Pflege nicht selbst übernehmen können.

Landrat Hackethal hob hervor, dass sich ihr Einsatz nicht auf einen einzelnen Bereich beschränke. Seit 2013 engagiert sich Conrad zudem in der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs und organisiert regelmäßige Treffen im Bürgerhaus. Dort initiiert sie Bastelaktionen und Spielenachmittage und schafft damit wichtige Begegnungsmöglichkeiten für Betroffene.

Auch im Alltag unterstütze sie Mitmenschen ganz praktisch, etwa als Einkaufshilfe für Bürger ohne eigene Mobilität. Seit den 1980er Jahren ist sie außerdem Mitglied im Sportverein Burg und dort in der Frauenturngruppe aktiv. Sowohl im Vereinsleben als auch während der Karnevalszeit hilft sie regelmäßig bei der Organisation von Veranstaltungen mit. Ebenso war sie viele Jahre als Kassiererin der Frauen- und Müttergemeinschaft Burg tätig und engagierte sich dort bei zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen.

„Marianne Conrad steht beispielhaft für ein Ehrenamt, das oft im Stillen geschieht, aber für viele Menschen eine große Bedeutung hat“, sagte Hackethal. Ihr Engagement sei geprägt von Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit und großer menschlicher Nähe.

Margret Adams wurde insbesondere für ihren langjährigen Einsatz in der Wittlicher Arbeitsgruppe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGfM) ausgezeichnet. Seit 2003 engagiert sie sich dort ehrenamtlich und unterstützt die humanitäre Hilfe der Organisation mit großem persönlichen Einsatz.

Die IGfM-Gruppe Wittlich organisiert seit Jahrzehnten Hilfstransporte mit humanitären Gütern in verschiedene Länder. Landrat Hackethal würdigte die wichtige Arbeit der Organisation und hob hervor, dass Margret Adams dort seit vielen Jahren zuverlässig Hilfsgüter annimmt, sortiert und verpackt. Darüber hinaus kümmert sie sich an den Ladetagen um die Verpflegung der Helferinnen und Helfer und sorge mit ihrer herzlichen Art für ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Neben ihrem Engagement für die IGfM betreut Adams seit zwölf Jahren ehrenamtlich den Seniorenkreis in Salmtal. Sie organisiert dort Zusammenkünfte, sorgt für Kaffee und Kuchen sowie für gemeinsame Spiele und Ausflüge.

Hackethal bezeichnete Margret Adams als eine Frau, die stets da sei, wenn Hilfe gebraucht werde. Ihr ehrenamtlicher Einsatz zeige eindrucksvoll, wie wichtig Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt seien.

Zum Abschluss der Feierstunde dankte der Landrat beiden Geehrten für ihren unermüdlichen Einsatz und zitierte die Worte von Ewald Balser: „Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ Dieses Zitat beschreibe treffend das Wirken von Marianne Conrad und Margret Adams, die sich über viele Jahre hinweg in besonderer Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt hätten. Den Glückwünschen des Landrats schlossen sich die Bürgermeister Manuel Follmann (VG Wittlich-Land) und Marcus Heintel (VG Traben-Trarbach), Ortsbürgermeister Rudolf Bucher (Burg), die Erste Beigeordnete Simone Hewener (Salmtal) sowie Carmen Jondral-Schuler (IGfM) gerne an.