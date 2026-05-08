Saarland: E-Scooter-Fahrer brutal angegriffen – stark blutende Gesichtsverletzungen

SAARBRÜCKEN. Bereits am 18. Dezember 2025 kam es gegen 15.15 Uhr in der Nähe der Sparkassen-Filiale in der Zeppelinstraße in Saarbrücken zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wurde ein 60-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, von einem unbekannten männlichen Täter angesprochen und unvermittelt angegriffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traktierte der Unbekannte den Geschädigten mit Schlägen und Tritten, sodass dieser zu Boden ging. Daraufhin sprang der Täter dem am Boden liegenden Geschädigten mehrfach mit den Füßen ins Gesicht. Nachdem mehrere (zum Teil unbekannte) Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten, flüchtete der Täter unerkannt von der Örtlichkeit.

Der 60-jährige Geschädigte wurde durch den Angriff schwer verletzt. Er erlitt unter anderem stark blutende Gesichtsverletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt

ca. 1,75 m groß

mitteleuropäisches Aussehen

saarländischer Dialekt

rötlich-blonde Haare

schlanke Statur

trug eine gold-verspiegelte Sonnenbrille

Im Rahmen der bislang durchgeführten Ermittlungen konnten nicht alle Zeugen identifiziert werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung im Rahmen des Zeugenaufrufs um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder selbst Zeuge des Vorfalls ist, wird

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Rufnummer 0681/9321-0 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)