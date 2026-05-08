++ Geiselnahme in Bank in Sinzig laut Polizei beendet ++ Täter auf der Flucht ++

SINZIG – Die Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist laut Polizei beendet.

Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, und aus einem verschlossenem Raum befreit worden. Weitere Personen seien nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher.

Laut Polizei stellt sich sich die Lage derart dar, dass sich der oder die Täter unmittelbar nach Einschließen der Personen in den Tresorraum auf bislang nicht bekanntem Weg vom Tatort entfernt hat bzw. haben.

Die Polizei stellt klar, dass der Schutz möglicher Opfer mit Beginn der Lage oberste Priorität hat.