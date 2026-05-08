Trier: Pkw-Unfall mit zwei Verletzten in den Moselauen – Berufsfeuerwehr im Einsatz ++

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Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es momentan zu einem Einsatz der Feuerwehrkräfte bei einem Verkehrsunfall in Trier-Euren.

Grund für den Einsatz in den Moselauen ist ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Zwei Personen sind verletzt worden. Im Einsatz sind 20 Kräfte von:

1 x Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1, 1 x Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier
Wache 2, 2 x Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier und 1 x Notarzt Berufsfeuerwehr
Trier.

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