Trier: Pkw-Unfall mit zwei Verletzten in den Moselauen – Berufsfeuerwehr im Einsatz ++

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es momentan zu einem Einsatz der Feuerwehrkräfte bei einem Verkehrsunfall in Trier-Euren.

Grund für den Einsatz in den Moselauen ist ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Zwei Personen sind verletzt worden. Im Einsatz sind 20 Kräfte von:

1 x Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1, 1 x Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier

Wache 2, 2 x Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier und 1 x Notarzt Berufsfeuerwehr

Trier.

Wir berichten nach…