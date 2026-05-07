Spritpreise Luxemburg heute (7. Mai 2026): Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise im Überblick

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Tankstelle in Luxemburg mit aktuellen Spritpreisen – viele Autofahrer aus Trier tanken wegen günstiger Benzinpreise im Großherzogtum
Autofahrer tanken im Grenzgebiet zu Luxemburg: Besonders in Orten wie Wasserbillig oder Echternach nutzen viele Pendler aus Trier die günstigeren Spritpreise im Großherzogtum; Symbolbild; dpa

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland ein wichtiger Anhaltspunkt. Am heutigen Donnerstag, 7. Mai 2026, gelten folgende staatlich festgelegte Maximalpreise an den Tankstellen im Großherzogtum.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg heute (07.05.2026)

Diesel

  • Diesel: 1,934 € pro Liter

Benzin

  • Super 95 (E10): 1,846 € pro Liter
  • Super 98 (Super Plus): 1,934 € pro Liter

Einheitliche Preise an allen Tankstellen

In Luxemburg gelten die Kraftstoffpreise landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise. Dadurch haben Autofahrer eine klare Orientierung für den nächsten Tankstopp. Einen aktuellen Überblick bietet auch spritpreise.lu.

Tanken in Luxemburg für Grenzpendler weiter relevant

Viele Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der Region nutzen weiterhin Tankstellen in Luxemburg – etwa in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach.

Fazit: Aktuelle Preise am 7. Mai

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen bei 1,846 Euro für Super 95, 1,934 Euro für Super Plus und 1,934 Euro für Diesel pro Liter.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.

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