++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Alle Spritpreise gehen deutlich runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 08.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 08.05.26, 00.00 Uhr:

Alle Kraftstoff-Sorten werden ab Freitag günstiger.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 9,7 Cent günstiger, und kostet am Freitag dann 1,837 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 5,7 Cent runter, und der Liter kostet am Freitag dann 1,789 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 5 Cent im Preis runter, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag 1,884 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu