Kollision mit Lichtmast in Luxemburg: Fahrer lebensgefährlich verletzt

0
Symbolfoto: Police Grand Ducale/Archiv

MAMER/BERTRANGE. In der Nacht zum 7.05.2026, gegen 23.45 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Route d’Arlon zwischen Mamer und Bertrange gemeldet.

Ersten Informationen zufolge fuhr das Fahrzeug in Richtung Mamer, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Leuchtmasten stieß. Der Fahrer wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.