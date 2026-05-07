Eifelkreis: Einbruchsdiebstahl in landwirtschaftlichem Betrieb – Kripo ermittelt

SELLERICH. Im Zeitraum von Sonntag, den 3. Mai 2026, 18.00 Uhr, bis Montag, den 4. Mai 2026, 8.00 Uhr, kam es in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Ortschaft Sellerich zu einem Einbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zum Betriebsgelände und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden (Telefon: 06571-95000). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)