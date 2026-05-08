Trier: So lautet der offizielle Name für den neuen Tufa-Anbau

TRIER. Wechselwerk – so lautet der Name des neuen Tufa-Anbaus, für den sich das Theater und die Tufa gemeinsam entschieden haben. Beide Kultureinrichtungen einigten sich auf den Begriff „Werk“, da er zum einen den industriellen Charakter des Standorts widerspiegelt, gleichzeitig aber modern und flexibel ist sowie eine begriffliche Abgrenzung zu den Sälen im Bestandsgebäude der Tufa darstellt.

Da die Tufa das Gebäude nach der Interimsnutzung durch das Theater übernimmt, wünschte sie sich einen Bezug zur Tuchfabrik. So entstand die Idee des Namens Wechselwerk – passend zur Lage der Tufa in der Wechselstraße. Dies wird auch die Anschrift des Neubaus sein. „Des Weiteren soll der Begriff ‚Wechsel‘ auch die flexible und vielseitige Nutzung sowohl durch das Theater und später durch die Tufa unterstreichen“, erläutern Theater-Intendant Lajos Wenzel und Tufa-Leiterin Jana Schröder gemeinsam.

Die feierliche Eröffnung findet am Sonntag, 18. Oktober, statt. Bei einem Tag der offenen Tür haben alle Interessierten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Verschiedene Gruppen aus Tufa und Theater laden dabei zu kleinen Programmen für die ganze Familie ein. Jana Schröder und Lajos Wenzel freuen sich bereits auf die Eröffnung, die von beiden Institutionen gemeinsam gestaltet wird.

Auch Kulturdezernent Markus Nöhl fiebert der Eröffnung entgegen und sieht in dem Modell Vorbildcharakter: „Erst Interim für das Theater, dann neuer Raum für die freie Szene. Dieses gemeinsame Model ist beispielhaft und wir können zwei Raumbedarfe gut lösen, denn auch die Tufa braucht den Erweiterungsbau dringend.“

Das Wechselwerk dient dem Theater während dessen Sanierung, die 2027 beginnt, bereits ab Oktober 2026 als Ersatzspielstätte für den Tanz und das Schauspiel. Nach der Sanierung des Theatergebäudes steht er der Tufa und damit der freien Szene zur Verfügung. Die Erweiterung, die auf dem ehemaligen Tufatopolis-Gelände realisiert wurde, umfasst neben einem Foyer einen großen Veranstaltungssaal mit 380 Sitz- oder bis zu 600 Stehplätzen. (Quelle: Stadt Trier)