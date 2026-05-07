++ Saarland: Der 13-jährige Miron K. wird vermisst ++

SAARBRÜCKEN. Seit Sonntag, 3. Mai 2026, wird der 13-jährige Miron Krapivin aus Saarbrücken vermisst. Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am vergangenen Sonntag beim Verlassen einer Wohngruppe in Bübingen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Personenbeschreibung:

– 1,58 m groß

– scheinbares Alter 13-14 Jahre

– schlank/dünn

– kurze, blonde Haare

– zuletzt bekleidet mit einem grünem T-Shirt, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird. Hinweise zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-0 entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)