LUXEMBURG: Festnahme von fünf Einbrechern in Kehlen und Esch-Belval

LUXEMBURG/KEHLEN/ESCH-BELVAL – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am Morgen des 05.05.2026 ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus in der Rue d’Olm in Kehlen gemeldet.

Ersten Informationen zufolge versuchte sich eine Täterin Zugang zum Haus zu verschaffen, indem sie das Glas der Hintertür einschlug, wurde jedoch von einer Bewohnerin überrascht und ergriff die Flucht. Die Tatverdächtige konnte kurze Zeit später mit einer mutmasslichen Komplizin im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten sie außerdem mit weiteren Einbrüchen in Verbindung gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die zwei mutmaßlichen Einbrecherinnen festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am späten Nachmittag des 05.05.2026 wurde ein weiterer Einbruch in der Rue de Belval in Esch-Belval gemeldet, bei dem ersten Informationen nach 3 Täter sich Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses verschafften. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte zwei mutmaßliche Täter im Garten sowie einen weiteren Tatverdächtigen, der gerade dabei war das Haus zu verlassen, stellen. Bei einer Körperdurchsuchung wurde eine größere Menge Schmuck aufgefunden werden, welches daraufhin beschlagnahmt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei mutmaßlichen Einbrecher festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.