Mitarbeiter bei Arbeitsunfall bei BASF schwer verletzt

LUDWIGSHAFEN – Ein Mitarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall im BASF-Werksteil Nord in Ludwigshafen schwer verletzt worden.

Der Unfall passierte am Morgen bei Instandhaltungsmaßnahmen an einer Rohrleitung, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei habe der Mitarbeiter schwere Verbrühungen durch austretendes heißes Wasser erlitten.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Mitarbeiter sei von einer BASF-Notärztin erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Die Behörden seien über den Unfall informiert worden.