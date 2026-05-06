Spritpreise Luxemburg heute (6. Mai 2026): Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise im Überblick

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Autos an einer Tankstelle in Luxemburg beim Tanken – viele Autofahrer aus Trier und der Grenzregion nutzen die günstigeren Spritpreise in Luxemburg für Super, Diesel und Benzin.
Autos tanken an einer Tankstelle in Luxemburg: Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel fahren regelmäßig ins Großherzogtum, um von günstigeren Spritpreisen zu profitieren.

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland ein wichtiger Anhaltspunkt. Am heutigen Mittwoch, 6. Mai 2026, gelten folgende staatlich festgelegte Maximalpreise an den Tankstellen im Großherzogtum.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg heute (06.05.2026)

Die Preise gelten landesweit einheitlich.

Diesel

  • Diesel: 1,934 € pro Liter

Benzin

  • Super 95 (E10): 1,846 € pro Liter
  • Super 98 (Super Plus): 1,934 € pro Liter

Einheitliche Preise an allen Tankstellen

In Luxemburg werden die Kraftstoffpreise staatlich reguliert. Das bedeutet: Die genannten Preise gelten als Maximalpreise an allen Tankstellen im Land und ändern sich in der Regel nur einmal täglich.

Für Autofahrer bietet das eine gute Planbarkeit beim Tanken.

Tanken in Luxemburg für Grenzregion weiterhin relevant

Viele Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der Region nutzen weiterhin Tankstellen in Luxemburg – etwa in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach.

Die aktuelle Preisübersicht kann jederzeit online über spritpreise.lu eingesehen werden.

Fazit: Aktuelle Preise im Überblick

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen bei 1,846 Euro für Super 95, 1,934 Euro für Super Plus und 1,934 Euro für Diesel pro Liter. Damit haben Autofahrer eine verlässliche Orientierung für den nächsten Tankstopp.

Hinweis: Die Preise werden regelmäßig angepasst und können sich im Tagesverlauf ändern.

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