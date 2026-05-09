Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute sind für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland entscheidend. Wer die Spritpreise Luxemburg heute live verfolgen möchte, findet dort die tagesaktuellsten Daten zu Benzin und Diesel.

Am heutigen Samstag, 9. Mai 2026, gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise an den Tankstellen im Großherzogtum.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (09.05.2026)

Dieselpreis Luxemburg heute

Diesel: 1,837 € pro Liter

Benzinpreise Luxemburg heute

Super 95 (E10): 1,789 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,884 € pro Liter

Eine vollständige Übersicht der aktuellen Benzinpreise in Luxemburg zeigt alle Entwicklungen im Tagesverlauf und bietet eine verlässliche Orientierung für Autofahrer.

Tanken in Luxemburg: Besonders für Trier & Grenzregion relevant

Viele Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion nutzen weiterhin Tankstellen in Luxemburg. Besonders Orte wie Wasserbillig, Grevenmacher, Echternach oder Remich stehen im Fokus vieler Pendler.

Gerade für diese Region ist der tägliche Blick auf die Spritpreise Luxemburg heute in Wasserbillig und Grenznähe entscheidend, um den besten Zeitpunkt zum Tanken zu wählen.

Warum sich der Blick auf Luxemburg weiterhin lohnt

Die Kraftstoffpreise in Luxemburg werden staatlich reguliert und gelten landesweit als Maximalpreise. Dadurch gibt es keine starken Schwankungen innerhalb eines Tages, wie sie Autofahrer aus Deutschland kennen.

Viele Pendler aus Rheinland-Pfalz informieren sich daher gezielt vor der Fahrt über die Grenze über die aktuellen Preise, um ihre Tankkosten zu optimieren.

Fazit: Aktuelle Benzinpreise am 9. Mai im Überblick

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen bei:

1,837 € für Diesel

1,789 € für Super 95

1,884 € für Super Plus

Damit bleibt Luxemburg auch am Wochenende für viele Autofahrer aus Trier und der Region ein wichtiger Anlaufpunkt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.