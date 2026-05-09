Haus durchwühlt, Schlangenlinien auf Autobahn: Einbruch und Promille-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Samstags meldet die Police Grand-Ducale mehrere Trunkenheitsfahrten sowie einen Einbruch.

Kurz vor 22.00 Uhr am gestrigen Freitagabend wurde eine Polizeistreife in Esch/Alzette Zeuge, als ein Fahrer an einer Verkehrsampel beim Wechsel auf grün derart beschleunigte, dass er fast die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde daraufhin eingezogen sowie Anzeige erstellt.

Gegen 2.30 Uhr in der zurückliegenden Nacht wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches auf der A4 Höhe Pontpierre in Schlangenlinien fahren würde. Die Polizei konnte das Fahrzeug kurz darauf antreffen und den Fahrer kontrollieren. Da dessen Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein an Ort und Stelle eingezogen sowie Anzeige erstellt.

Gegen 3.00 Uhr kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug in Luxemburg-Verlorenkost, welches einen Reifenschaden hatte. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Fahrerlaubnis wurde ihm daraufhin entzogen. Anzeige wurde erstellt.

Kurz vor 5.00 Uhr konnte eine Polizeistreife in Sanem beobachten, wie ein PKW an einer Tankstelle gegen einen Pfosten stieß. Daraufhin wurde der Fahrer kontrolliert. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, so dass der Führerschein des Fahrers eingezogen wurde. Anzeige wurde erstellt.

Zwischen 6.30 und 16.30 Uhr wurde gestern in ein Haus in der Rue de Kahler in Kleinbettingen eingebrochen. An der Hinterseite des Hauses verschafften sich ein oder mehrere Personen Zugang zum Haus, indem ein Schiebefenster aufgehebelt wurde. Danach wurde das gesamte Haus durchwühlt. Die Spurensicherung der Polizei weilte vor Ort. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)