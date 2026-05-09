++ Heiteres Wetter in der Region – Temperaturen bis zu 25 Grad ++

Es wird sonnig und warm. Zum Ausklang des Wochenendes kann es aber auch einzelne Gewitter mit Starkregen geben.

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Foto: Alexander Wolf/dpa

OFFENBACH. Temperaturen von bis zu 25 Grad werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Es ist vielfach heiter, im Tagesverlauf gibt es lockere Quellwolken.

Am Nachmittag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein ansteigendes Schauerrisiko erwartet. Am Sonntag setzt sich der Wettertrend fort. Nach der Vorhersage der Metrologen gibt es Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Es ist wechselnd bis leicht bewölkt. Im Tagesverlauf sind laut DWD von Südwesten Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen möglich. (Quelle: dpa)

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