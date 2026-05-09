Schlägereien in Luxemburg: Zehn Personen gehen mit Stühlen aufeinander los

DUDELANGE. Gegen 23.00 Uhr wurde der Polizei gestern Abend eine größere Schlägerei zwischen etwa zehn Personen in Dudelange gemeldet. Diese sollen sich laut Zeugen mit den Stühlen einer Terrasse eines Restaurants geschlagen haben.

Zudem wurde die Fensterscheibe eines Restaurants beschädigt. Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die meisten der beteiligten Personen bereits entfernt. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Insgesamt wurde die Polizei in der letzten Nacht zu rund einem Dutzend Schlägereien gerufen. Falls vor Ort eine dementsprechende Feststellung gemacht werden konnte, wurde der Fall entweder zu Protokoll genommen oder aber den Beteiligten Klageführung zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.

Des Weiteren musste die Polizei in den letzten Stunden bei etwa zehn Familienstreitigkeiten einschreiten. Dabei ist es in zwei Fällen zu Wegweisungen gekommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)