Kommunale Wärmeplanung für die Stadt Bitburg: Klimaschutz und Energieeffizienz

BITBURG. Im Rahmen der letzten Stadtratssitzung hat das Büro wärmelokal GmbH, Essen, die Abschlusspräsentation der Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Bitburg mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen und mögliche Maßnahmen vorgestellt.

In der Stadt Bitburg wurden in den letzten Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz erfolgreich verwirklicht oder befinden sich derzeit in der Umsetzung. Diese reichen von strategischen Konzepten und Planungen bis hin zu konkreten Projekten, die sowohl die Energieeinsparung als auch den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. In dem neuen Konzept wurde nun – basierend auf diese Schritte – die weitere Vorgehensweise und Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Auf diese Weise sollen für die Stadt Bitburg auch die Vorschriften des Klimaschutzgesetzes erfüllt werden, das für 2030 eine Emissionsreduktion um 65 Prozent und für 2045 Klimaneutralität vorschreibt. Wer den vom Stadtrat einstimmig beschlossenen, kompletten Konzeptbericht einsehen möchte, findet das Ganze zum Download auf der Seite www.bitburg.de im Bereich Ratsinformation.

Für die Erstellung eines Kommunalen Wärmeplans für die Stadt Bitburg wurden in 2025 Fördermittel aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes bewilligt. Die Förderquote liegt bei 90 % der förderfähigen Kosten. (Quelle: Stadt Bitburg)