RLP: 13 neue Ganztagsschulen in Angebotsform starten zum Schuljahr 2026/2027

MAINZ. Im kommenden Schuljahr, wenn der aufsteigende Rechtsanspruch auf Ganztag ab der ersten Klassenstufe erstmals greift, geht der Ausbau der Ganztagslandschaft in Rheinland-Pfalz weiter: 13 Ganztagsschulen in Angebotsform starten zum Schuljahr 2026/2027.

„Unsere Ganztagsschulen in Angebotsform bieten den Schülerinnen und Schülern beste Bildung, pädagogisch und lernpsychologisch sinnvoll über den Schultag verteilt. Jedes Jahr erweitern wir die Angebote zusammen mit den Trägern bedarfsgerecht – und für Eltern gebührenfrei. In Rheinland-Pfalz gehen Gebührenfreiheit und hohe pädagogische Qualität dabei Hand in Hand. Damit unterstützen wir die Schülerinnen und Schüler und entlasten die Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagte Bildungsminister Sven Teuber. Die Schulen und die Schulträger haben jetzt die Bestätigung erhalten, dass sie ab dem nächsten Schuljahr Ganztagsschule in Angebotsform werden können. Bedingung dafür war, dass genügend Eltern ihre Kinder für den Ganztag anmelden.

In den Ganztagsschulen finden neben dem regulären Unterricht über den Tag verteilt zusätzliche Bildungsangebote in Verzahnung mit dem Unterricht nach Stundentafel statt. Außerdem können die Ganztagsschülerinnen und -schüler beispielweise Arbeitsgemeinschaften aus unterschiedlichen Bereichen, wie Sport, Natur, Werken oder darstellendes Spiel bzw. Tanz besuchen. Eltern melden ihre Kinder verpflichtend für das ganze Jahr zur Teilnahme an. Das Angebot findet grundsätzlich an vier Tagen pro Woche zwischen 8 und 16 Uhr statt. Das Land finanziert 100 Prozent des nötigen Personalaufwands: Die Ganztagsschulen in Angebotsform erhalten nicht nur zusätzliche Lehrkräfte, sondern können mit einem eigenen Budget auch Personal von außerschulischen Partnern, wie Sportvereinen oder Musikschulen engagieren, um pädagogische Schwerpunkte zu setzen und spezielle Angebote zu machen.

„Die Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz sind ein Erfolgsmodell, sie genießen hohe Anerkennung und sind etabliert. Gerade vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung sind wir stolz, dass wir frühzeitig unsere Hausaufgaben gemacht haben und schon heute ein flächendeckendes Ganztagsangebot vorweisen können. Diesen Weg wollen wir weitergehen“, so der Minister.

Die Liste der neuen Ganztagsschulen im Schuljahr 2026/2027

Schulen in der Primarstufe

• Grundschule Kroppach

• Grundschule Wittelsbach

• Grundschule Pfarrer-Bechtel Mendig

• Grundschule Carl-Bosch Limburgerhof

• Grundschule Heddesdorfer Berg Neuwied

• Grundschule Rülzheim

• Grundschule Heimersheim Bad Neuenahr-Ahrweiler

• Grundschule Jakob-Heinrich Lützel Böhl-Iggelheim

• Freie Waldorfschule Mayen

Schule im Förderschulbereich

• SFL Schillerschule Mundenheim

Schulen der Sekundarstufe I

• Realschule plus Geschwister-Scholl Andernach

• Realschule plus Ahrtalschule Altenahr

• Gymnasium Friedrich-Wilhelm Trier (Quelle: Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)